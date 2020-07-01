01 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya

Forvet arayışlarını Kenan Karaman üzerinde yoğunlaştıran Fenerbahçe'ye, Galatasaray rakip oldu. Ancak teklifi daha cazip olan ve oyuncuyu yakın markaja alan Sarı-Lacivertliler yarışta avantajlı gözüküyor.

Giriş Tarihi: 01.07.2020 10:24
ABONE OL
  • 1
  • 9
Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, yine bir transferde karşı karşıya geldiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya

Yeni sezona çok daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe bir süredir Fortuna Düsseldorf'da forma giyen mili forvet Kenan Karaman ile yakın temas halindeydi.

  • 3
  • 9
Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya

Ancak gelen son bilgilere göre bu yarışa sarı-lacivertli kulübün ezeli rakibi Galatasaray da katılmış durumda.

  • 4
  • 9
Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya

Kenan Karaman ile daha önce temasa geçmiş olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu hamlesinin ardından oyuncuyu yakın markaja aldı.

  • 5
  • 9
Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin teklifi daha cazip...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör