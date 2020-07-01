Bayern Münih, Paris Saint-Germain'in genç futbolcusu Tanguy Kouassi ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı
Alman devi Bayern Münih, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den 18 yaşındaki savunma oyuncusu Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) Tanguy Nianzou Kouassi'yi kadrosuna kattı.
Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kouassi ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Fransa'nın genç milli takımlarında da forma giyen savunma oyuncusu Kouassi'nin Fransız vatandaşlığının yanında Fildişi Sahili vatandaşlığı da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcuyu Bayern Münih'e kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Kouassi bizim gözümüzde Avrupa'da en büyük yeteneklerden biridir" ifadesini kullandı.
Kouassi'nin savunmada oynadığını, ancak diğer mevkilerde görev alabileceğini ifade eden Salihamidzic, "Onun burada büyük kariyer yapabileceğinden ve bize katkı sağlayacağından eminiz" şeklinde görüş belirtti.
Kouassi, akademisinden yetiştiği PSG takımında aralık ayında Ligue 1'de ilk kez forma giydi. Ligue 1'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta görev yapan genç futbolcu, ligde 2 de gol kaydetti.
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