01 Temmuz 2020, Çarşamba

FUTBOL

Adebayor'un Olimpia dönemi sona erdi

Adebayor'un Paraguay serüveni kısa sürdü
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Paraguay ekibi Olimpia ile Şubat ayında sözleşme imzalayan Adebayor kulübü ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fest etti.

Togolu golcü 'un Olimpia macerası kısa sürdü. Corona virüsü sebebiyle ülkesine giden yıldız futbolcu, sağlık riskleri nedeniyle Paraguay'a dönemedi. Kulübü ile temasa geçen tecrübeli futbolcunun karşılıklı olarak sözleşmesinin sona erdirilmesine karar verildi.

36 yaşındaki Adebayor, Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formaları da giymişti. Golcü ismin kariyerinde Real Madrid, Manchester City, Tottenham ve Arsenal gibi dev kulüpler de bulunuyor.

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