26 Haziran 2020, Cuma

FUTBOL

Brezilyalı futbolcu Nene corona virüsüne yakalandığını duyurdu!

Brezilyalı yıldız corona virüsüne yakalandı!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Paris Saint-Germain'in eski yıldızlarından Brezilyalı futbolcu Nene, corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan tecrübeli isim, gelen destek mesajlarına teşekkür etti.

Daha önce Monaco ve gibi takımlarda da forma giyen Fluminense'nin Brezilyalı futbolcusu Nene, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kendisine destek olanlara teşekkür etti.

38 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Nasılsınız arkadaşlar? Sevginiz için size teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla mesaj aldığım için hem güçlü, hem de endişeliyim. İyi olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Nene, Fluminense'de bu sezon 13 maça çıktı ve 9 gol kaydetti. Brezilyalı futbolcu kariyerinde; , Vasco da Gama, , Al Gharafa, , Monaco, Deportivo ve Celta Vigo'da da forma giymişti.


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