Brezilyalı futbolcu Nene corona virüsüne yakalandığını duyurdu!
Paris Saint-Germain'in eski yıldızlarından Brezilyalı futbolcu Nene, corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan tecrübeli isim, gelen destek mesajlarına teşekkür etti.
Daha önce Monaco ve PSG gibi takımlarda da forma giyen Fluminense'nin Brezilyalı futbolcusu Nene, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kendisine destek olanlara teşekkür etti.
38 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Nasılsınız arkadaşlar? Sevginiz için size teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla mesaj aldığım için hem güçlü, hem de endişeliyim. İyi olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Nene, Fluminense'de bu sezon 13 maça çıktı ve 9 gol kaydetti. Brezilyalı futbolcu kariyerinde; Sao Paulo, Vasco da Gama, West Ham United, Al Gharafa, Paris Saint Germain, Monaco, Deportivo ve Celta Vigo'da da forma giymişti.
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