30 Haziran 2020, Salı

FUTBOL

Bayern Münih kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Bayern Münih yeni kalecisini buldu
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu , Schalke 04'te forma giyen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Nübel'in bugün sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek genç kaleci ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Nübel'in Bayern'e gelmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, " en büyük kaleci yeteneklerden biridir ve Bayern Münih'te gelişme sağlayarak yoluna devam edecek. Bu konuda onu destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaleci Nübel de, sürekli gelişmeyi hedeflediğini belirterek, "Bayern Münih ile başarılar elde etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

2015'ten beri Schalke 04'te forma giyen Nübel Bundesliga'da 46 maçta forma giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Brezilyalı yıldız corona virüsüne yakalandı! Brezilyalı yıldız corona virüsüne yakalandı!
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru!
UEFA'dan flaş FFP kararı! 2020-2021 sezonunda... UEFA'dan flaş FFP kararı! 2020-2021 sezonunda...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör