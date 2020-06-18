18 Haziran 2020, Perşembe

FUTBOL

UEFA yeni tip corona virüsü sebebiyle FFP kurallarını esnetecek!

UEFA'dan flaş FFP kararı! 2020-2021 sezonunda...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

'da son dakika gelişmesi... UEFA, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle Finansal Fair-Play (FFP) kurallarının 2020-2021 sezonunda esnetileceğini açıkladı.

Video konferans yoluyla toplanan Yürütme Komistesi, corona virüsünün (Covid-19) kulüpler üzerindeki olumsuz etkisini minimalize etmek için bir dizi ek kararlar, geçici acil durum önlemlerini onayladı.

Buna göre yeni kabul edilen acil durum önlemleri şöyle:

-Kulüplerin transfer ve ücret yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini sağlarken, esneklik sağlamak.

Kulüplere beklenmedik gelir kaybını ölçmek ve hesaplamak için daha fazla zaman tanımak.

-Kulüplerin 2020 ve 2021'de raporlanan gelir eksiklikleri için kar/zarar denge hesaplamasını değiştirirken aynı zamanda sistemi potansiyel suistimallerden, koruyarak pandeminin olumsuz etkisini nötralize etmek.

-Covid-19'un etkisinin, kulüplerin çeşitli mali yıl sonları ve lig takvimleri nedeniyle farklı raporlama dönemlerinde gerçekleştirilebileceği kulüplere eşit muamele göstermek.

-Futbolun uzun vadeli uygulanabilirliği için finansal adil oyunun ruhunu ve niyetini korumak.

-2020 mali yılı değerlendirmesi olmaması.

-2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilmesi.

-UEFA müsabakalarında mücadele eden ekipler, 31 Temmuz ve 30 Eylül'de borcunun olmadığını bildirmesi.

Öte yandan UEFA, yaz transfer döneminin de en geç 5 Ekim 2020 tarihinde sonlandırılmasını istedi.

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