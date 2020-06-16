Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecana adım adım

160 takımın katılımıyla başlayan Ziraat Türkiye Kupası, bu hafta oynanacak yarı final rövanşlarıyla iki takıma kalacak. Fenerbahçe 2-1 yenildiği mücadelenin rövanşında Kadıköy’de Trabzon’u ağırlayacak. Perşembe günü ise Antalya derbisi var...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam oynanacak olan F.Bahçe-Trabzonspor rövanş karşılaşmasıyla ile yeniden başlayacak. Toplamda 160 takımla başlayan kupa heyecanı 3 Mart'tan itibaren 4 takımla yoluna devam ediyor. Trabzonspor-F.Bahçe: 2-1 ve Antalyaspor-Alanyaspor: 0-1 karşılaşmalarının rövanşları 21-22 Nisan tarihlerinde oynanacaktı. Koronavirüs sonrası ertelenen F.Bahçe-Trabzonspor ve Alanya- Antalya rövanşları bu hafta oynanacak.

BU YIL GRUPLAR YOKTU

Bu sezon 4. Eleme Turu'na kadar tek maçlı eleme usulüne göre tur atlayan takımlar, 5. turdan itibaren ise çift maçlı eleme oynadılar. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon gruplar olmadı. Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulamasına geçildi. Son şampiyon ve kupayı en çok kazanan ekip olan Galatasaray, çeyrek finalde 2-0 yenildiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen gol averajıyla elendi.

58 YILLIK MACERADA 15 TAKIM KUPAYA UZANDI

Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında 58 yıldır düzenlenen organizasyonda heyecan dorukta. 1962-1963 Sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu G.Saray olan Türkiye Kupası'nın adı 1980- 81'de Federasyon Kupası olarak değiştirildi. 1992-1993 sezonundan itibaren tekrar Türkiye Kupası adı verilirken, 2005-06 ile 2008-09 sezonları arasında Fortis Türkiye Kupası, 2009-2010 sezonu ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası adını aldı. Galatasaray 18 kez bu kupayı müzesine taşırken bunların 4'ünü Ziraat döneminde aldı. Beşiktaş 9, Trabzonspor 8 ve F.Bahçe 6 defa kazandı. Kupada 58 yılda 15 farklı takım mutlu sona ulaştı.

KUPADA FIRTINA ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 13. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 8 kez galip gelirken, sarı-lacivertliler ise 3 maçtan galip ayrıldı. 2 maç berabere bitti. Karadeniz ekibi attığı 20 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü. İki takım arasında Trabzon'da bu sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını ise bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı. Son 8 maçtır ligde ve kupada rakibine geçit vermeyen Fırtına, 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye İstanbul'da oynadığı son 4 karşılaşmada ise geçit vermedi. Trabzonspor ile Fenerbahçe daha önce kupada iki kez finalde karşılaştı. 2009-10'daki ilk Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Fırtına, 2012-13 finalinde rakibine 1-0'la kaybetmişti.

FİNAL OLİMPİYAT'TA

Ziraat Türkiye Kupası Finali, Şampiyonlar Ligi Finali için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Daha önce 5 Mayıs'ta kararlaştırılan finalin tarihi, UEFA'nın kararına bağlı.

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