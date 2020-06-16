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FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecana adım adım

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecana adım adım
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

160 takımın katılımıyla başlayan Ziraat , bu hafta oynanacak yarı final rövanşlarıyla iki takıma kalacak. 2-1 yenildiği mücadelenin rövanşında Kadıköy’de Trabzon’u ağırlayacak. Perşembe günü ise derbisi var...

Ziraat 'nda yarı final heyecanı bu akşam oynanacak olan F.Bahçe- rövanş karşılaşmasıyla ile yeniden başlayacak. Toplamda 160 takımla başlayan kupa heyecanı 3 Mart'tan itibaren 4 takımla yoluna devam ediyor. Trabzonspor-F.Bahçe: 2-1 ve Antalyaspor-Alanyaspor: 0-1 karşılaşmalarının rövanşları 21-22 Nisan tarihlerinde oynanacaktı. Koronavirüs sonrası ertelenen F.Bahçe-Trabzonspor ve Alanya- rövanşları bu hafta oynanacak.

BU YIL GRUPLAR YOKTU

Bu sezon 4. Eleme Turu'na kadar tek maçlı eleme usulüne göre tur atlayan takımlar, 5. turdan itibaren ise çift maçlı eleme oynadılar. Ziraat 'nda bu sezon gruplar olmadı. Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulamasına geçildi. Son şampiyon ve kupayı en çok kazanan ekip olan , çeyrek finalde 2-0 yenildiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen gol averajıyla elendi.

58 YILLIK MACERADA 15 TAKIM KUPAYA UZANDI

Türkiye Kupası ve isimleri altında 58 yıldır düzenlenen organizasyonda heyecan dorukta. 1962-1963 Sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu G.Saray olan Türkiye Kupası'nın adı 1980- 81'de Federasyon Kupası olarak değiştirildi. 1992-1993 sezonundan itibaren tekrar Türkiye Kupası adı verilirken, 2005-06 ile 2008-09 sezonları arasında Fortis Türkiye Kupası, 2009-2010 sezonu ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası adını aldı. Galatasaray 18 kez bu kupayı müzesine taşırken bunların 4'ünü Ziraat döneminde aldı. Beşiktaş 9, Trabzonspor 8 ve F.Bahçe 6 defa kazandı. Kupada 58 yılda 15 farklı takım mutlu sona ulaştı.

KUPADA FIRTINA ÜSTÜN

ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 13. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 8 kez galip gelirken, sarı-lacivertliler ise 3 maçtan galip ayrıldı. 2 maç berabere bitti. ekibi attığı 20 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü. İki takım arasında Trabzon'da bu sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını ise bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı. Son 8 maçtır ligde ve kupada rakibine geçit vermeyen Fırtına, 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye İstanbul'da oynadığı son 4 karşılaşmada ise geçit vermedi. Trabzonspor ile Fenerbahçe daha önce kupada iki kez finalde karşılaştı. 2009-10'daki ilk Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Fırtına, 2012-13 finalinde rakibine 1-0'la kaybetmişti.

FİNAL OLİMPİYAT'TA

Ziraat Türkiye Kupası Finali, Şampiyonlar Ligi Finali için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Daha önce 5 Mayıs'ta kararlaştırılan finalin tarihi, UEFA'nın kararına bağlı.

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