11 Haziran 2020, Perşembe

FUTBOL

FIFA'dan tarihi karar! Futbolculara ekstra transfer izni

FIFA'dan tarihi karar! Futbolculardan artık...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle kulüplere ve futbolculara bu sezon birçok konuda kolaylık sağlayan , flaş bir karar daha aldı. FIFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuların zora düşmemesi için bir sezonda 3 farklı takımda oynama izni verildi. Daha önce futbolcular bir sezonda en fazla 2 kulüpte oynayabiliyordu.

, corona virüsü salgını nedeniyle kulüpler ve futbolcuların zora düşmemesi için bir kural değişikliği daha yaptı.

BİR SEZONDA 3 AYRI KULÜBE İMZA İZNİ

FIFA yaptığı toplantı sonrası, corona virüsü nedeniyle futbolcuların zora düşmemesi (takımsız kalmamaları) için bir sezonda 3 farklı takımda oynama izni verildi. Daha önce bu rakam 2 ile sınırlıydı.

KULÜPLERE TRANSFER MÜJDESİ!

FIFA ayrıca, liglerin yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle sürecinde sıkıntı yaşamamaları için kulüplere de esneklik sağladı.

Açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi.

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