FIFA'dan tarihi karar! Futbolculara ekstra transfer izni
Corona virüsü salgını nedeniyle kulüplere ve futbolculara bu sezon birçok konuda kolaylık sağlayan FIFA, flaş bir karar daha aldı. FIFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuların zora düşmemesi için bir sezonda 3 farklı takımda oynama izni verildi. Daha önce futbolcular bir sezonda en fazla 2 kulüpte oynayabiliyordu.
FIFA, corona virüsü salgını nedeniyle kulüpler ve futbolcuların zora düşmemesi için bir kural değişikliği daha yaptı.
BİR SEZONDA 3 AYRI KULÜBE İMZA İZNİ
FIFA yaptığı toplantı sonrası, corona virüsü nedeniyle futbolcuların zora düşmemesi (takımsız kalmamaları) için bir sezonda 3 farklı takımda oynama izni verildi. Daha önce bu rakam 2 ile sınırlıydı.
KULÜPLERE TRANSFER MÜJDESİ!
FIFA ayrıca, liglerin yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle transfer sürecinde sıkıntı yaşamamaları için kulüplere de esneklik sağladı.
Açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi.
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