11 Nisan 2020, Cumartesi

FUTBOL

FIFA kokartlı eski hakem İlyas Ayan hayatını kaybetti

FIFA kokartlı eski hakem İlyas Ayan hayatını kaybetti
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

FIFA kokartlı eski hakem , 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem , 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar üyeliği de yapan İlyas Ayan, Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz"

TFF Can Bartu'yu andı haberin devamı

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