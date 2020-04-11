11 Nisan 2020, Cumartesi
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FIFA kokartlı eski hakem İlyas Ayan hayatını kaybetti
FIFA kokartlı eski hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz"
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