11 Nisan 2020, Cumartesi

FUTBOL

Corona virüsü yüzünden 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası da iptal edildi

Corona virüsü yüzünden o turnuva da iptal!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

bir turnuvayı daha engelledi. Futbolda Kupası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, salgınının binlerce insanı etkilemesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların, antrenörlerin, taraftarların ve turnuvada yer alacak herkesin sağlığı ile güvenliğinin çok önemli olduğu ifade edildi.

Avrupa'daki liglerinin ve turnuvalarının ağustos ayı içinde tamamlanması potansiyeli ile bu yaz yapılması beklenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın düzenlenmesinin mümkün olmadığı ve iptal edildiği kaydedildi.

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği ve daha önce 7 kez düzenlenen hazırlık turnuvasının 2021'de yapılmasının planlandığı aktarıldı.

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