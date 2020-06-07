Ganalı futbolcu Juan Muller 72 gün havaalanında mahsur kaldı!

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ardından tüm dünyada binlerce insanın ölümüne yol açan corona virüsü (koronavirüs) futbol camiasını da mali ve psikolojik anlamda etkilemişti. Yaşanan gelişmelerden biri de, Hindistan'da gerçekleşti. Buna göre Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, tam 72 gün havaalanında yaşadı ve mahsur kaldı! Bu olay, Tom Hanks’in başrolünde oynadığı ‘Terminal’ filmini akıllara getirdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Tüm dünyayı etkisine altına alan corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ülkeler, dış dünyaya kendilerini kapatırken, istenmeyen olaylar da gündeme gelebiliyor.

Bunlardan biri, Hindistan'da yaşandı. 21 Mart'tan bu yana uçuşların yasak olduğu Mumbai havaalanında mahsur kalan Randy Juan Muller, 72 gün sonra dışarı çıkabildi.

Futbolcu, Kasım 2019'da Kerala'daki ORPC Spor Kulübü'nde oynamak için Hindistan'a gelmişti.

"HÜKUMET UÇUŞLARI İPTAL ETTİ MAHSUR KALDIM"

Futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Hindistan'da karantina bittikten sonra eve dönmeyi planladım. Hatta 30 Mart'da, Mumbai'den Gana'ya, Kenya aktarmalı bir uçak bileti satın aldım ancak bu esnada hükumet, uluslararası uçuşları iptal etme kararı aldı."

TEMİZLİKÇİLER VE GÜVENLİKLER YARDIMIYLA...

Öte yandan Muller'e, havaalanında çalışan temizlikçilerin ve güvenliklerin yardım, erzak götürdüğü ve futbolcunun bu şekilde hayatta kaldığı belirtildi.

TOM HANKS'İN OYNADIĞI TERMİNAL FİLMİNİN KONUSU...

Terminal, başrolünde Tom Hanks'in oynadığı politik komedi-drama türünde 2004 yapımı bir film. 1988'den 2006'ya kadar tam 18 yıl Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan Mehran Karimi Nasseri'den esinlenilerek çekilmiştir.

Steven Spielberg'ün gerçek bir olaydan esinlendiği ilgi çekici bir öyküye sahip bir politik komedi olan film, Doğu Avrupa'dan Krakozya adlı bir ülkeden New York'a gelen Viktor Navorski'nin (Tom Hanks) öyküsünü anlatıyor.

Amerika yolundayken ülkesinde askeri darbe olması üzerine Viktor, New York'un JFK Uluslararası Havaalanında mahsur kalır. Pasaportu artık geçersiz olduğu için ABD'ye girme hakkını yitirmiş durumdadır. Ülkesindeki savaş bitinceye kadar havaalanı terminalinin transit yolcular salonunda beklemek zorundadır. Zamanla havaalanı görevlileri ile dost olur ve hatta bir hostesle (Catherina Zeta-Jones) arasında duygusal bir bağ gelişir. Havaalanının Güvenlik müdürü Frank Dixon (Stanley Tucci) Viktor'un varlığını bir türlü kontrol edemediği bürokratik bir facia olarak görür ve bu sorundan bir an önce kurtulmanın çaresini bulmaya çalışır.

Viktor'un Amerika'ya gelme amacı ise babasının bir zamanlar çok sevdiği Amerikalı bir müzik grubundan aldığı imzalı fotolardan eksik olanı tamamlamaktır. O sanatçıyı bulup imzalatmak için yolculuğa çıkmıştır.

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