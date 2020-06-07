07 Haziran 2020, Pazar

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Conor McGregor emekli olduğunu açıkladı!

Conor McGregor'dan flaş karar!
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 Giriş Tarihi: 07.06.2020

Son dakika haberine göre; İrlandalı karma dövüş sporcusu (UFC) Conor resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla emekliye ayrıldığını duyurdu.

Karma dövüş sporunun ünlü simalarından Conor flaş bir kararla kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından annesi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan şampiyon sporcu, "Arkadaşlar merhaba, emekli olmaya karar verdim. İnanılmaz anılar için çok teşekkür ederim. Ne yolculuktu ama! Buraya Las Vegas'ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerine yer verdi.

Conor McGregor'dan dev bağış! Corona virüsü... haberin devamı

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