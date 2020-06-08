08 Haziran 2020, Pazartesi

FUTBOL

14 yabancı kuralı geldi gelirler 4 kat arttı!

Yok böyle bir yükseliş! 4 kat arttı
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Süper Lig'de yabancı oyuncu kısıtlamasının olduğu son 5 sezonda takımlar yurtdışına 27 milyon Euro'luk oyuncu ihraç ederken, bu rakam 14 yabancı kuralının gelmesiyle birlikte 118 milyon Euro'ya yükseldi.

Türk futbolunda yabancı kuralı tartışması yeniden alevlenirken, önümüzdeki sezon 14 yabancı serbestliğinin ortadan kaldırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulüpler, buna göre hazırlıklarını yaparken, mevcut yabancı kuralıyla birlikte en net artış gösteren nokta ise ülke dışına parayla göndermeyi başardığımız yerli isimler oldu.

Sabah'ta yer alan haber göre; kuralın çıktığı günden bu tarafa geride kalan 5 sezonda 8 ülkeye 18 yerli futbolcu sattık, toplamda 118.15 milyon Euro (900 milyon TL) kazandık.

Önceki beş sezonda ise 3 ülkeye sadece 4 futbolcu 27 milyon Euro'ya satılabilmişti. Türkiye yabancı serbestliği ile birlikte yurt dışına gönderdiği futbolcu sayısını yüzde 450 artırırken, kazandığı para ise yüzde 437 yükseldi.

Bu süreçte Yusuf Yazıcı ve yurt dışına satışı gerçekleşen en pahalı isimler oldu. 22.5 milyon Euro değeriyle Cenk Tosun halen daha bu listede ilk sırada bulunuyor.

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