06 Haziran 2020, Cumartesi

FUTBOL

Son dakika: MHK hakemlerin corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

MHK hakemlerin test sonuçlarını açıkladı
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 Giriş Tarihi: 06.06.2020

Son dakika haberine göre, (), hakemlere yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.

Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

TFF'den flaş değişiklik! Süper Lig maçları... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Hagi oğlu Ianis'i öve öve bitiremedi! Hagi oğlu Ianis'i öve öve bitiremedi!
Dev turnuva ertelendi! Dev turnuva ertelendi!
Kombine bileti olanlar nasıl bir yol izleyecek? Kombine bileti olanlar nasıl bir yol izleyecek?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör