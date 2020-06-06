Son dakika: MHK hakemlerin corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Son dakika haberine göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemlere yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.

Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

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