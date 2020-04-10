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FUTBOL

Rüştü Reçber: Barcelona beni sürekli aradı

Barcelona beni sürekli aradı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanedeki tedavisinin ardından virüsü yenerek taburcu olan eski milli kaleci , önemli açıklamalarda bulundu. Milli yıldız "Sürekli olarak ve 'nın her köşesinden destek mesajları aldım." dedi

A 'ın eski efsane kalecisi , tüm dünyayı saran corona virüsü salgınına yaklaşık 2 hafta önce yakalanmıştı. 46 yaşındaki Reçber, hastanede geçen başarılı tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde taburcu edildi.

Evinde 14 günlük karantina sürecinde olan ve bir yandan da tedavisine devam edilen deneyimli futbol adamı, bu dönemde yaşadıklarını anlatırken, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini sundu. Reçber, eski kulübü 'nın da her daim yanında olduğunu ve desteğini esirgemediğini dile getirdi.

Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den ilk açıklama geldi

Ajansspor'a konuşan Rüştü Reçber'in açıklamaları şöyle: "Allah'a şükür kurtardık. Çok iyi hissediyorum. Evde, karantina dönemindeyim. İlginizden dolayı çok teşekkür ederim. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Ama bir uyarım var. Bu işin şakası yok. Hangi yaş gurubunda olursanız olun, bu tehlike ile karşı karşıyasınız. O nedenle herkes kendisine dikkât etmek durumunda. Genç, yaşlı dinlemiyor. Beş yıldır sigara içmiyorum. Sigara içerseniz bu hastalık karşısında durumunuz çok zor olur.

Hastanedeyken, Barcelona basın sorumlusu Chema beni sürekli aradı. Başkan Bartemeo'nun da beni merak ettiğini söyledi. Sürekli olarak Barcelona ve 'nın her köşesinden destek mesajları aldım. Bu beni çok mutlu etti, daha güçlü hissettim. Tüm İspanya halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım en kısa zamanda insanlık olarak bu sorunu aşacağız. İspanya için en iyisini temenni ederim."

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