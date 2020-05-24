24 Mayıs 2020, Pazar

FUTBOL

Arda Turan'dan "Ramazan Bayramı" göndermesi!

Arda Turan'dan Ramazan Bayramı göndermesi!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.05.2020

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak telaffuz ederek gündem olan tecrübeli futbolcu , hesabından "Kurban Bayramınız mübarek olsun" mesajını yayınlayarak ironi yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kolej tarafından sosyal medyada videosu istenen , orucun da etkisiyle o gün bayramları karıştırarak, '' kutlamıştı. Sosyal medyada bu paylaşımı büyük gündem olan Turan, bugün de ironi yaparak sevenlerinin bayramını kutladı. 33 yaşındaki futbolcu, hesabından yerine, 'Kurban Bayramınız mübarek olsun' paylaşımı yaptı.

Bayramları karıştıran Arda Turan'dan eleştirilere yanıt

İşte o paylaşım:


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