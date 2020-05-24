24 Mayıs 2020, Pazar
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Arda Turan'dan "Ramazan Bayramı" göndermesi!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak telaffuz ederek gündem olan tecrübeli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından "Kurban Bayramınız mübarek olsun" mesajını yayınlayarak ironi yaptı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kolej tarafından sosyal medyada videosu istenen Arda Turan, orucun da etkisiyle o gün bayramları karıştırarak, 'Çocuk Bayramını' kutlamıştı. Sosyal medyada bu paylaşımı büyük gündem olan Turan, bugün de ironi yaparak sevenlerinin bayramını kutladı. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı yerine, 'Kurban Bayramınız mübarek olsun' paylaşımı yaptı.
İşte o paylaşım:
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