Bayramları karıştıran Arda Turan'dan eleştirilere yanıt

Sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan ancak paylaşımında "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ifadesini kullanan tecrübeli futbolcu Arda Turan, sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan 33 yaşındaki futbolcu, kendisine gösterilen tepkilere yanıt verdi.

Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali... İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:





İşte o video:

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