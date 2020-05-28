28 Mayıs 2020, Perşembe

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) takvimi belli oldu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin tarihi

Türkiye Kupası takvimi belli oldu! İşte derbi tarihi
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), için nihai kararını verdi. Federasyon daha önce duyurduğu 12 Haziran'da ligleri başlatma kararının almasından sonra yarı final rövanş maçlarının tarihi de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftalardır merak edilen konular için resmi açıklamalarını bir bir yaparken, 'nın da başlama tarihini duyurdu.

TFF'nin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde oldu;

"6 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.

7 - Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen , TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat yarın kamuoyuna duyurulacaktır."

TFF KARŞILAŞMALARIN SAATLERİNİ DUYURDU

TFF daha sonra yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının saatlerine ilişkin bilgileri de paylaştı. İşte program:


TFF Süper Lig için nihai kararını verdi! haberin devamı

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