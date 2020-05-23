23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Ceferin, virüs hakkında bilgi sahibi olduklarını ve seyircili maçların yakında oluğunu müjdeledi.
Seyircili oynanır
UEFA Başkanı Ceferin, “Ertelenen EURO 2020’nin seyircili oynanacağına 1 milyon dolara bahse girerim” diye konuştu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbolun normale döneceği konusunda iddialı konuştu. Ceferin, ertelenen EURO 2020'nin seyircili oynanacağını düşünerek, "Bu konuda 1 milyon dolara bahse girerim. Artık virüs konusunda çok fazla şey biliyoruz ve hazırız. Yetkililerin tavsiyelerini takip edeceğiz. Ancak şahsi olarak maçların çok yakında seyircili şekilde oynanacağından eminim" diye konuştu. Ceferin 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bile futbolun oynanmaya devam ettiğini belirterek, "Bu durum virüs yüzünden de değişmeyecek. Bu yeni bir deneyim ve bundan kurtulduğumuzda işler normale dönecek" dedi.
Ceferin, virüs hakkında bilgi sahibi olduklarını ve seyircili maçların yakında oluğunu müjdeledi.
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