03 Ekim 2020, Cumartesi

FUTBOL

Son dakika: TFF'den corona virüsü açıklaması! 3 hakemin testi pozitif

TFF'den Covid-19 açıklaması! 3 hakemin testi pozitif
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

Son dakika haberi... (), 3 klasman hakeminin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

(), 3 klasman yardımcı hakemde Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, hakemlerde herhangi bir semptom belirlenmediği, tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca izole edilecekleri kaydedildi.

TFF'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Üç klasman yardımcı hakemimizin 01.10.2020 perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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