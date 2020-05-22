Chelsea'de N'Golo Kante depremi! İdmana çıkmak istemedi
İngiltere Premier Lig'in Haziran ortalarında tekrar başlama ihtimaline karşı takımlar antrenmanlara başlamıştı. Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante ise takımıyla idmanlara çıkmak istemedi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından haziran ayından yeniden oynanacak. Takımlar da kalan maçlar için hazırlıklarına başladı. Chelsea forması giyen N'Golo Kante ise Fransız ve İngiliz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; kulüp yönetimi ile görüşüp idmanlara çıkmak istemediğini bildirdi.
Bunun nedeninin 29 yaşındaki futbolcunun ailesindeki kalp hastalıkları olduğu ifade edildi. Kante'nin henüz 11 yaşındayken, ağabeyini kalp krizinden kaybettiği için corona virüsünden hayli endişelendiği kaydedildi. Fransız orta saha oyuncusu da 2018 yılında antrenmandayken kalp rahatsızlığı geçirmişti.
Bu sebeplerden dolayı oyuncunun hiçbir risk almak istemediği bildirilirken, teknik direktör Frank Lampard'ın da bu isteği memnuniyetle kabul ettiği aktarıldı. Yıldız futbolcuya istediği zaman takıma dönebileceği de söylendi.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool 29. hafta itibarıyla 82 puanla zirvede yer alıyor. Chelsea ise 48 puanla 4. sırada. Maviler, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmenin hesaplarını yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı