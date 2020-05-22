22 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'de N'Golo Kante depremi! İdmana çıkmak istemedi

Chelsea'de deprem! Kante...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

İngiltere 'in Haziran ortalarında tekrar başlama ihtimaline karşı takımlar antrenmanlara başlamıştı. Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante ise takımıyla idmanlara çıkmak istemedi. İşte detaylar...

İngiltere , corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından haziran ayından yeniden oynanacak. Takımlar da kalan maçlar için hazırlıklarına başladı. Chelsea forması giyen N'Golo Kante ise Fransız ve İngiliz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; kulüp yönetimi ile görüşüp idmanlara çıkmak istemediğini bildirdi.

Bunun nedeninin 29 yaşındaki futbolcunun ailesindeki kalp hastalıkları olduğu ifade edildi. Kante'nin henüz 11 yaşındayken, ağabeyini kalp krizinden kaybettiği için corona virüsünden hayli endişelendiği kaydedildi. Fransız orta saha oyuncusu da 2018 yılında antrenmandayken kalp rahatsızlığı geçirmişti.

Bu sebeplerden dolayı oyuncunun hiçbir risk almak istemediği bildirilirken, teknik direktör 'ın da bu isteği memnuniyetle kabul ettiği aktarıldı. Yıldız futbolcuya istediği zaman takıma dönebileceği de söylendi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool 29. hafta itibarıyla 82 puanla zirvede yer alıyor. Chelsea ise 48 puanla 4. sırada. Maviler, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmenin hesaplarını yapıyor.

Premier Lig'de corona virüsü şoku! haberin devamı

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