21 Mayıs 2020, Perşembe

FUTBOL

Futbol değişmez

Futbol değişmez
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Aleksander Ceferin, çok net konuştu: 1. veya 2. ’ndan sonra olduğu gibi bu virüsün ardından yine normale dönecek.

Avrupa futbolunun patronu Aleksandar Ceferin, dün önemli açıklamalar yaptı. Başkanı, 2 ay sonra geçen hafta ilk kez UEFA'nın merkez binasına gidebildiğini belirtip, "Yapılacak çok iş var. Ortada çok fazla bilgi, konu ve takvimsel işler var. Doğru ayarlama yapamazsak milyonlarca dolar kaybedebiliriz. Bu yüzden geceleri doğru düzgün uyuyamıyorum. Günlerim böyle geçiyor. Kulüpler için endişeliyiz. Liglerin batmaması için uğraşıyoruz" dedi. Ceferin, sözlerine şöyle devam etti:

ER YA DA GEÇ DÜZELECEK
"Euro 2020'yi erteleme kararını uyuyamadığım bir gece 04.00'te verdim. Virüsün sonsuza kadar var olacağını düşünmüyorum. İşleri er ya da geç düzelteceğiz. Bu lanet virüsü yendiğimiz zaman her şey normale dönecek. , 1. veya 2. 'ndan sonra da değişmedi, yine değişmeyecek. Bu virüsten çıkarmamız gereken ders, doğanın dengeleriyle bu kadar çok oynamamak ve doğayı korumaktır. Yani, her felaketten alınacak büyük dersler vardır."

Ceferin'in dünkü sözlerinde futbolcu maaşlarıyla ilgili şunlar yer aldı: "Oyuncular açgözlü değil. Piyasa koşulları maaşları belirler. Şimdi ben size herhangi bir hizmetiniz için 20 milyon dolar ödemeyi teklif etsem, "Hayır" der misiniz! Kararı piyasa veriyor."

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