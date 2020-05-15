15 Mayıs 2020, Cuma
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Ceferin: Avrupa Kupaları'nı iptal etmeyi düşünmüyoruz
Corona virüsü salgını nedeniyle futbol liglerine ara verilirken UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kupaları'nın durumu hakkında açıklama yaptı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs sebebiyle askıya alınan Avrupa Kupaları'nın geleceği hakkında beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.
Ceferin, şu aşamada Avrupa Kupaları'nı iptal etmeyi düşünmediklerini belirterek şunları belirtti:
"Her şey olabilir, işler iyi de gidebilir kötü de. Ama biz iyimser kalıp durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa Kupaları'nı noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız."
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