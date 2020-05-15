15 Mayıs 2020, Cuma

FUTBOL

Ceferin: Avrupa Kupaları'nı iptal etmeyi düşünmüyoruz

Ceferin'den flaş açıklama! İptal etmeyi düşünmüyoruz
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle futbol liglerine ara verilirken Başkanı , 'nın durumu hakkında açıklama yaptı.

Başkanı , koronavirüs sebebiyle askıya alınan 'nın geleceği hakkında beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Ceferin, şu aşamada Avrupa Kupaları'nı iptal etmeyi düşünmediklerini belirterek şunları belirtti:

"Her şey olabilir, işler iyi de gidebilir kötü de. Ama biz iyimser kalıp durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa Kupaları'nı noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız."

İspanyol devi milli yıldızın peşinde! haberin devamı

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