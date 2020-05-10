İbrahimovic iftar sofrasında

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir Türk restoranında iftar açan Hammarby'nin Müslüman futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic'e, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic de eşlik etti.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesi İsveç'e giden Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby'nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftar sofrasında bir araya geldi.

İFTARDA KEBAP YEDİ

Stockholm'de bulunan bir Türk restoranına giden 3 futbolcu, Türk yemeklerinin tadına baktı. Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi de ihmal etmedi. İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almıştı.







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