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FUTBOL

İbrahimovic iftar sofrasında

İbrahimovic iftar sofrasında
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

'in başkenti 'de bir restoranında iftar açan 'nin Müslüman futbolcuları ve 'e, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic de eşlik etti.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesi 'e giden Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, 'nin oruç tutan futbolcuları ve ile iftar sofrasında bir araya geldi.

İFTARDA KEBAP YEDİ

'de bulunan bir restoranına giden 3 futbolcu, Türk yemeklerinin tadına baktı. Yemekte kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi de ihmal etmedi. İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almıştı.



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