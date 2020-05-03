03 Mayıs 2020, Pazar

FUTBOL

Sporda millileşme

Sporda millileşme
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu üretim vurgusunda bulundu. Kasapoğlu, "“Nasıl daha fazla transfer yaparım’ anlayışının yerine ‘Altyapıdan daha fazla oyuncuyu nasıl yetiştiririz’i egemen kılmalıyız. Sporda millileşmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig Başkanı Murat Sancak, 2. ve 3. Lig Başkanı ile videokonferans görüşmesi yaptı. Altyapının önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Nasıl daha fazla transfer yaparım' anlayışı yerine, 'Maliyetleri nasıl düşürürüz, harcamaları nasıl azaltırız ve nasıl altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştiririz anlayışı'nı egemen kılmamız lazım" diye konuştu.

EN AZ KAYIPLA ATLATACAĞIZ

Bakan Kasapoğlu, yeni tip corona virüsü salgınının tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilediğini söylerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu süreci en iyi yöneten ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Bu süreç tüm dünyayı, sektörleri etkilediği gibi sporu da çok etkiledi. Biz bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi bizler için çok ama çok değerli ve önemli. İnanıyorum ki bu süreci en az kayıpla atlatacağız" dedi.

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