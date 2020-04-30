FİFA: Eylül’e kadar futbol olmamalı

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, salgın nedeniyle futbolun başlamaması ve eylüle kadar futbol oynanmaması gerektiğini söyledi.

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, salgın nedeniyle futbolun başlamaması ve eylüle kadar futbol oynanmaması gerektiğini söyledi. Sosyal mesafe düzenlemelerinin yürürlükte olduğunu ifade eden D'Hooghe, bu nedenle futbolun dönüşünü haklı görmenin imkansız olduğunu ifade ederek, "Tıbbi konulara öncelik verilmesi gereken andır. Bu bir para değil, ölüm kalım meselesidir" dedi.

DİĞER