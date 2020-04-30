30 Nisan 2020, Perşembe

FUTBOL

FİFA: Eylül’e kadar futbol olmamalı

FİFA: Eylül’e kadar futbol olmamalı
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, salgın nedeniyle futbolun başlamaması ve eylüle kadar oynanmaması gerektiğini söyledi.

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, salgın nedeniyle futbolun başlamaması ve eylüle kadar oynanmaması gerektiğini söyledi. Sosyal mesafe düzenlemelerinin yürürlükte olduğunu ifade eden D'Hooghe, bu nedenle futbolun dönüşünü haklı görmenin imkansız olduğunu ifade ederek, "Tıbbi konulara öncelik verilmesi gereken andır. Bu bir para değil, ölüm kalım meselesidir" dedi.

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