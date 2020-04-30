30 Nisan 2020, Perşembe

FUTBOL

Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği'nden Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Kulüpler Birliği Vakfı, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan  Başkanı  için vakfın  hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Başkanı , halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılırken, sarı-kırmızılıların başkanına ilk geçmiş olsun mesajı Kulüpler Birliği Vakfı'ndan geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! haberin devamı

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