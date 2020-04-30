Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cengiz'e yapılan ilk corona virüsü testi negatif çıktı. Üç ünite kan verilen Başkan Cengiz'e pazartesi günü PET çekimi yapılacak.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürüldü.
CORONA TESTİ YAPTIRILDI
Mustafa Cengiz'e ilk olarak corona virüsü testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır.
Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir.
Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.
YUSUF GÜNAY: KAZANACAĞIZ
Gelişmenin üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Bu savaşı da kazanacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
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