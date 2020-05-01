01 Mayıs 2020, Cuma

FUTBOL

Ümit Özat fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu olacak!

Ümit Özat canlı yayın konuğu olacak!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 Giriş Tarihi: 01.05.2020

Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...

Bu kapsamda Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve ekiplerinden Celik Zenica'yı çalıştıran teknik direktör , fotomac.com.tr Instagram canlı yayınına konuk olacak. Özat, Tarık Demir moderatörlüğünde 2 Mayıs saat 22.00'da soruları yanıtlayacak. 43 yaşındaki teknik adama canlı yayını takip edenler de sorularını iletebilecek.

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