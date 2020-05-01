Ümit Özat fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu olacak!

Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...

Bu kapsamda Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica'yı çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, fotomac.com.tr Instagram canlı yayınına konuk olacak. Özat, Tarık Demir moderatörlüğünde 2 Mayıs saat 22.00'da soruları yanıtlayacak. 43 yaşındaki teknik adama canlı yayını takip edenler de sorularını iletebilecek.

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