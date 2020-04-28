Rıdvan Dilmen'den flaş erteleme yorumu
Fransa Başbakanı'nın corona virüsü salgını nedeniyle Ligue ve Ligue 2 için aldığı iptal kararını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fransa’nın aldığı bu kararın çok tesadüf olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Fransa Başbakanı'nın corona virüsü salgını nedeniyle Ligue ve Ligue 2 için aldığı iptal kararını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fransa'nın aldığı bu kararın çok tesadüf olduğunu düşünuyorum" diye konuştu.
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fransa Başbakanı'nın corona virüsü sebebiyle Ligue 1 ve Ligue 2 için aldığı iptal kararını yorumladı.
Kararın tesadüf olduğunu düşündüğünü dile getiren Dilmen, "Bugün çok enteresan haber düştü yayın organlarına: Fransa Başbakanı tüm spor müsabakalarını Eylül ayına kadar iptal etti... Daha önce Belçika, ardından Hollanda vermişti bu kararı. Ancak Fransa'nın aldığı bu kararın çok tesadüf olduğunu düşünuyorum" dedi.
Başka ülkelerden de bu kararı beklediğini söyleyen usta yorumcu, "Kısa bir zaman içinde Avrupa'daki hatta Dünya'daki önemli liglerin devletlerinden de aynı kararı bekliyorum. 'Bana ne UEFA'nın, FIFA'nın tavsiyelerinden' diyerek ilk ciddi çıkışı yapan Fransa'nın ardından gelecekler olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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