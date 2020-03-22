22 Mart 2020, Pazar

FUTBOL

Arda Turan'dan vatandaşlara koronavirüs tepkisi! "Bencil olmayın"

Arda vatandaşlara tepki gösterdi! Bencil olmayın
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

ile devre arasında yollarını ayıran ve herhangi bir kulüple anlaşamayan deneyimli oyuncu , salgını olmasına rağmen sokağa çıkan vatandaşa tepki gösterdi.

, salgınına rağmen evlerinde kalmayıp sokağa çıkan vatandaşlara resmi hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

33 yaşındaki oyuncu, "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" dedi.

İşte o paylaşım:

Galatasaray'dan koronavirüse özel logo! haberin devamı

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