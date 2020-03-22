22 Mart 2020, Pazar
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Arda Turan'dan vatandaşlara koronavirüs tepkisi! "Bencil olmayın"
Medipol Başakşehir ile devre arasında yollarını ayıran ve herhangi bir kulüple anlaşamayan deneyimli oyuncu Arda Turan, koronavirüs salgını olmasına rağmen sokağa çıkan vatandaşa tepki gösterdi.
Arda Turan, koronavirüs salgınına rağmen evlerinde kalmayıp sokağa çıkan vatandaşlara resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
33 yaşındaki oyuncu, "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" dedi.
İşte o paylaşım:
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