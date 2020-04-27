27 Nisan 2020, Pazartesi

FUTBOL

FIFA'dan flaş hamle! Oyuncu değişikliği...

FIFA'dan flaş hamle! Oyuncu değişikliği...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

'dan corona virüsü salgını sonrası flaş hamle... Liglerin yeniden başlaması durumunda, takımların 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapabilme hakkı tanınması önerildi.

, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin yeniden başlaması durumunda takımlar için sürpriz bir öneri hazırladı.

Buna göre müsabakalarda normalde 3 olan oyuncu değişikliği hakkının 5'e çıkartılması teklif edildi. Bu durumda takımların daha fazla oyuncusundan yararlanabileceğinin altı çizildi.

Öneri kurallarını düzenleyen kurum olan IFAB'a sunuldu. FIFA ayrıca önerisinde, oyunun çok fazla durmasını önlemek amaçlı 5 değişiklik hakkının 3'ünü oyun oynanırken, 2'sini ise devre arasında kullandıracak.

FIFA'dan federasyonlara tarihi yardım haberin devamı

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