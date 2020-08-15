15 Ağustos 2020, Cumartesi

FUTBOL

UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

kokartlı hakem , İtalya'nın ve İspanya'nın takımları arasında yarın oynanacak Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Sports Center'da oynanacak karşılaşma için 'nın 'i görevlendirdiği belirtildi.

Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Uyarcan'ın yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise Arda Kardeşler'in üstleneceği kaydedildi.

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