15 Ağustos 2020, Cumartesi
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UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ve İspanya'nın Real Madrid takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Sports Center'da oynanacak karşılaşma için UEFA'nın Halil Umut Meler'i görevlendirdiği belirtildi.
Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın yapacağı, dördüncü hakemlik görevini ise Arda Kardeşler'in üstleneceği kaydedildi.
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