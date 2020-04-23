23 Nisan 2020, Perşembe

FUTBOL

Arda Turan'dan Şanlıurfalı çocuklara 23 Nisan sürprizi!

Arda Turan'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

Tecrübeli oyuncu 'dan Şanlıurfalı çocuklara sürpriz... Arda Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı aracılığıyla şehirdeki çocuklarla telekonferans yöntemiyle iletişime geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı , ve dolayısıyla kentteki çocukları, milli futbolcu ile telekonferans yöntemiyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar evde geçiriyor.

Çocukları bayram gününde yalnız bırakmayan Başkan Beyazgül, Belediye Çocuk Meclisi ile interaktif toplantı gerçekleştirdi.

Çocuklar için Büyükşehir Belediyesinin yapacağı projeleri anlatan Beyazgül, telekonferansa milli futbolcu Arda Turan'ı davet ederek, çocuklara sürpriz yaptı.

İnteraktif toplantıya katılan Arda Turan, salgının bitmesinin ardından sohbet ettiği çocuklarla Şanlıurfa'da buluşma sözü verdi.

Başkan Beyazgül, telekonferans görüşmesinde çocuklarla bir araya gelen ve görüşmeye katılımıyla farkındalık oluşturan Arda Turan'a teşekkür etti.

Arda Turan'dan G.Saray sözleri! haberin devamı

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