Arda Turan'dan Şanlıurfalı çocuklara 23 Nisan sürprizi!
Tecrübeli oyuncu Arda Turan'dan Şanlıurfalı çocuklara sürpriz... Arda Turan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül aracılığıyla şehirdeki çocuklarla telekonferans yöntemiyle iletişime geçti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentteki çocukları, milli futbolcu Arda Turan ile telekonferans yöntemiyle buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar evde geçiriyor.
Çocukları bayram gününde yalnız bırakmayan Başkan Beyazgül, Belediye Çocuk Meclisi ile interaktif toplantı gerçekleştirdi.
Çocuklar için Büyükşehir Belediyesinin yapacağı projeleri anlatan Beyazgül, telekonferansa milli futbolcu Arda Turan'ı davet ederek, çocuklara sürpriz yaptı.
İnteraktif toplantıya katılan Arda Turan, salgının bitmesinin ardından sohbet ettiği çocuklarla Şanlıurfa'da buluşma sözü verdi.
Başkan Beyazgül, telekonferans görüşmesinde çocuklarla bir araya gelen ve görüşmeye katılımıyla farkındalık oluşturan Arda Turan'a teşekkür etti.
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