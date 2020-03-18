18 Mart 2020, Çarşamba

FUTBOL

TFF’den korona önlemi

TFF’den korona önlemi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.03.2020

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bulunan çalışanlar ve TFF yönetimini takip eden basın mensupları, koronavirüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan çalışanlar ve TFF yönetimini takip eden basın mensupları, koronavirüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi.Tesislerdeki sağlık ekipleri, TFF'de bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.
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