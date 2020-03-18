TFF’den korona önlemi

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bulunan çalışanlar ve TFF yönetimini takip eden basın mensupları, koronavirüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi.

DİĞER

FUTBOL HABERLERİ

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan çalışanlar ve TFF yönetimini takip eden basın mensupları, koronavirüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi.Tesislerdeki sağlık ekipleri, TFF'de bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.