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FUTBOL

Milli futbolcu Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek

Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 Giriş Tarihi: 24.04.2020

Serie A takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Milli futbolcu , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

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