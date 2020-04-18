Arda: Turan: Çağırırlarsa giderim...

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra serbest oyuncu konumunda bulunan milli futbolcu Arda Turan, Play Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Adı bir süredir eski takımı Galatasarayla anılan yıldız futbolcu "Çağırırlarsa gideriz" ifadelerini kullandı.

Play Spor'a konuşan Arda; yabancı teknik direktörlerin Süper Lig'de başarılı olamamasıyla ilgili olarak, "Bazen Fatih Terim makas çok açıldı derdi. Düşünürdüm ama anlamazdım.Avrupa'ya gidince işte o makası anlıyorsun. Kulüplerimiz birçok yabancı teknik adam getirdi. Bu hocalara 6 ay, 1 yıl verecekseniz getirmeyin. Bu sürede bir şey yapamazlar. Fatih Terim'in verdiği etkiyi bu sürede vermezler. Yabancı teknik adamlar buraya geldiğinde duygusal zekayı, burasının dinamiklerini bilmiyorlar. Sadece taktik zekaya bakıyorlar. Bunlar için onlara burada zaman vermek lazım." dedi.

Arda Turan, "Diyorlar ki, Arda çok ulaşılır birisi oldu. Bir telefon numaramı değiştirirdim, kimse bana ulaşamazdı. Ama benim hayata bakış açım bu değil; gençler futbolu sevsin istedim. Evlerimi ekranlara açtım." diye konuştu.

Planlarından da bahseden 33 yaşındaki oyuncu, "Futbolculuktan sonra da futbolun içinde kalmak istiyorum. Teknik direktörlük hedefim var. Yorumcu olmam, ilgi çekmem. Ben sahanın içini konuşurum, iki gün sonra teşekkür edip yollarlar." diye görüş bildirdi.

Galatasaray'a transferi hakkında da görüş bildiren tecrübeli futbolcu, "Galatasaray benim ailem. Çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribünden desteklerim. Beni tanıyanlar da benim bu konudaki düşüncelerimi iyi bilir." ifadesini kullandı.

Arda Turan hakkında yapılan eleştirilere de cevap verirken, "Avrupa'da kazanılmış 11 kupa var. Bir Türkiye Kupası'nı bile kazanmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda Avrupa'da kazanılmış 11 koskoca kupa. Finallerde yapılmış asistler, atılmış goller. Olaya hep olumlu tarafından bakıyorum. Yaşanması gerekirdi, hikaye böyleydi. Ona bakarsanız 'Arda oraya sponsorla gitti.'diyenler bile vardı. 20 sene sonra 90 puanla Messi ve Ronaldo'ya karşı şampiyon olduk. Sponsorlar, hangi sponsorsa onlar 'Bunlar bir şey oynamıyor ama Barcelona'ya gösterelim' dediler herhalde! Artık bunlarla eğleniyoruz. Hayatım boyunca halı sahada oynadım. Şimdi görsem ayak tenisi de oynarım. Bu hikaye Barcelona'dan halı sahaya değil, halı sahadan Barcelona'ya." dedi.

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