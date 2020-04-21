22 Nisan 2020, Çarşamba

FUTBOL

Dünya Sağlık Örgütü'nden UEFA'ya flaş teklif!

Dünya Sağlık Örgütü'nden UEFA'ya flaş teklif!
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

, corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan uluslararası düzeydeki kulüp turnuvalarının yeniden başlaması yönünde karar almaya hazırlanırken, 'nden flaş bir tavsiye geldi. UEFA ve bazı üye kulüplerin temsilcileriyle görüşen Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılı sonuna kadar futbolun durdurulması yönünde tavsiyede bulundu.

Corona virüsü salgını nedeniyle büyük spor organizasyonları ertelenirken, birçok ligi ile kulüp ve ülke bazındaki uluslararası turnuvalar da askıya alınmıştı. Futbol ekonomisinin daha fazla krize girmemesi adına , Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi başta olmak üzere büyük turnuvaları yeniden başlatmayı düşünürken, 'nden tam tersi bir öneri geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, UEFA ve bazı üye kulüplerin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından futbolun 2021 yılı sonuna kadar durdurulması yönünde tavsiye kararı aldı.

Bu gelişme sonrası, UEFA'nın 23 Nisan'da yapacağı toplantıda alacağı karar merakla bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Antalya hazır Antalya hazır
Dünyadaki bütün lig maçları Antalya'da oynanabilir "Dünyadaki bütün lig maçları Antalya'da oynanabilir"
Ronaldo'nun skandalları bitmiyor! Yine karantinayı deldi Ronaldo'nun skandalları bitmiyor! Yine karantinayı deldi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör