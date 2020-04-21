Dünya Sağlık Örgütü'nden UEFA'ya flaş teklif!
UEFA, corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan uluslararası düzeydeki kulüp turnuvalarının yeniden başlaması yönünde karar almaya hazırlanırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir tavsiye geldi. UEFA ve bazı üye kulüplerin temsilcileriyle görüşen Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılı sonuna kadar futbolun durdurulması yönünde tavsiyede bulundu.
Corona virüsü salgını nedeniyle büyük spor organizasyonları ertelenirken, birçok futbol ligi ile kulüp ve ülke bazındaki uluslararası turnuvalar da askıya alınmıştı. Futbol ekonomisinin daha fazla krize girmemesi adına UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi başta olmak üzere büyük turnuvaları yeniden başlatmayı düşünürken, Dünya Sağlık Örgütü'nden tam tersi bir öneri geldi.
Dünya Sağlık Örgütü, UEFA ve bazı üye kulüplerin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından futbolun 2021 yılı sonuna kadar durdurulması yönünde tavsiye kararı aldı.
Bu gelişme sonrası, UEFA'nın 23 Nisan'da yapacağı toplantıda alacağı karar merakla bekleniyor.
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