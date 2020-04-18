18 Nisan 2020, Cumartesi

FUTBOL

Umut Meraş futbolu özlediğini duyurdu

Umut Meraş futbolu özlediğini duyurdu
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Fransa ekiplerinden 'de forma giyen , hesabından yaptığı paylaşımla, futbola duyduğu özlemi dile getirdi.

Fransa ekiplerinden 'de forma giyen , hesabından yaptığı paylaşımla, futbola duyduğu özlemi dile getirdi.

Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'de mücadele eden milli oyuncu Umut Meraş, korona virüs nedeniyle ertelenen maçları yüzünden yeşil sahalara özlem duyuyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 24 yaşındaki savunmacı mesajında, "Bu oyunu ne kadar çok sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Sezon başında 'dan, Le Havre'ye transfer olan genç savunmacı, Fransız ekibinde bu sezon 22 maça çıkıp 1 de asist kaydetti.


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