Umut Meraş futbolu özlediğini duyurdu
Fransa ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, futbola duyduğu özlemi dile getirdi.
Fransa ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, futbola duyduğu özlemi dile getirdi.
Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'de mücadele eden milli oyuncu Umut Meraş, korona virüs nedeniyle ertelenen futbol maçları yüzünden yeşil sahalara özlem duyuyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 24 yaşındaki savunmacı mesajında, "Bu oyunu ne kadar çok sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum" ifadelerine yer verdi.
Sezon başında Bursaspor'dan, Le Havre'ye transfer olan genç savunmacı, Fransız ekibinde bu sezon 22 maça çıkıp 1 de asist kaydetti.
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