04 Mart 2020, Çarşamba

FUTBOL

Isparta 32 Spor’a 2 maç ceza!

Isparta 32 Spor’a 2 maç ceza!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

, Isparta Sarayköyspor'la ilgili oynadağı maçta çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama cezası ve kulübe 5 bin TL de para cezası uygulandı.

, () tarafından 2 maç saha kapatma cezası verildi. Ayrıca kulübe 5 bin TL de para cezası uygulandı.

() () 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'a 23 Şubat Pazar günü Isparta'da Sarayköyspor'la oynanan maçla ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 2 maç saha kapatma cezası verildi. Ayrıca kulüp 5 bin TL de para cezasına çarptırıldı. AFDK kararında, "Isparta 32 Spor Kulübü hakkında 23.02.2020 tarihinde oynanan Isparta 32 Spor - Denizli Sarayköy Spor Spor Toto BAL müsabakasında çirkin ve kötü tezahüratın ev sahibi olarak bu sezon ilk kez gerçekleşmesi nedeni ile ihtar cezası, ayrıca çıkan saha olayları nedeni ile 2 maç seyircisiz oynama ile 5000 TL Para cezası verilmesine karar verildi. Ispata 32 Spor yönetimi ise karara itiraz etti" denildi.

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