Isparta 32 Spor’a 2 maç ceza!
Isparta 32 Spor, Isparta Sarayköyspor'la ilgili oynadağı maçta çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama cezası ve kulübe 5 bin TL de para cezası uygulandı.
Isparta 32 Spor, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 2 maç saha kapatma cezası verildi. Ayrıca kulübe 5 bin TL de para cezası uygulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'a 23 Şubat Pazar günü Isparta'da Sarayköyspor'la oynanan maçla ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 2 maç saha kapatma cezası verildi. Ayrıca kulüp 5 bin TL de para cezasına çarptırıldı. AFDK kararında, "Isparta 32 Spor Kulübü hakkında 23.02.2020 tarihinde oynanan Isparta 32 Spor - Denizli Sarayköy Spor Spor Toto BAL müsabakasında çirkin ve kötü tezahüratın ev sahibi olarak bu sezon ilk kez gerçekleşmesi nedeni ile ihtar cezası, ayrıca çıkan saha olayları nedeni ile 2 maç seyircisiz oynama ile 5000 TL Para cezası verilmesine karar verildi. Ispata 32 Spor yönetimi ise karara itiraz etti" denildi.
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