Transferde yeni dönem başlıyor! FIFA'dan açıklama geldi
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ligler belirsiz bir süre askıya alınırken, yaz transfer döneminin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, kulüplerin sıkıntı yaşamaması adına yaz ve kış transfer dönemlerinin arasına ek transfer döneminin açılabileceğini söyledi.
Corona virüsü salgınının vurduğu futbolda liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, transfer dönemlerinin nasıl oluşturulacağı da merak ediliyordu. FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching bu konuyla ilgili kulüplere müjdeli haberi verdi.
Almanya'da bir televizyon programına konuk olan FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
FIFA'nın kulüpleri de mağdur etmek istemedğini belirten Kitching, gelecek sezonun programı belli olduktan sonra yeni transfer döneminin zamanını netleştireceklerini söyledi.
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