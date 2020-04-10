Arda Turan sözünü tuttu! 100 bin maskenin ilk bölümünü dağıttı
Devre arasında Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve bir kulüple anlaşamayan Arda Turan, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında 100 bin maske yardımı yapacağını açıklamıştı. Turan, 100 bin maskenin ilk bölümünü dağıttığını açıkladı.
Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı (maske) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik. Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geçiren sevgili dostum, abim Ali Bekmezci'ye, grubu BEKS Çorap'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projeye hiç düşünmeden evet diyen sevgili İshak Cerit ve Baho abi, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Arda, "Dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim, Allah eksikliğinizi göstermesin. Ancak asıl teşekkür, bugün canlı görme fırsatı bulduğum, rütbesi, unvanı, konumu fark etmeksizin sağlık personelimize. Siz gerçek kahramanlarsınız" değerlendirmesinde bulundu.
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