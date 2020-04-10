10 Nisan 2020, Cuma

FUTBOL

Arda Turan sözünü tuttu! 100 bin maskenin ilk bölümünü dağıttı

Arda Turan açıkladı! Söz verdiğim gibi...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Devre arasında ile sözleşmesini fesheden ve bir kulüple anlaşamayan , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında 100 bin maske yardımı yapacağını açıklamıştı. Turan, 100 bin maskenin ilk bölümünü dağıttığını açıkladı.

, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı (maske) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik. Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geçiren sevgili dostum, abim Ali Bekmezci'ye, grubu BEKS Çorap'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projeye hiç düşünmeden evet diyen sevgili İshak Cerit ve Baho abi, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Arda, "Dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim, Allah eksikliğinizi göstermesin. Ancak asıl teşekkür, bugün canlı görme fırsatı bulduğum, rütbesi, unvanı, konumu fark etmeksizin sağlık personelimize. Siz gerçek kahramanlarsınız" değerlendirmesinde bulundu.

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