Resmen açıkladı! "UEFA liglerin iptal edilmesine sıcak bakıyor"

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altında alarak spor müsabakalarının askıya alınmasına neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, UEFA'nın konu hakkında görüşüne başvurduğu Belçikalı virolog Marc Van Ranst, UEFA'nın liglerin iptal edilmesine sıcak baktığını söyledi.

Avrupa ve diğer ülkelerde corona virüsü salgını nedeniyle duran futbol liglerinin geleceği hakkında Belçikalı virolog Marc van Ranst'tan flaş bir iddia geldi.

UEFA'nın, liglerin geleceği ile ilgili görüşüne başvurduğu Van Ranst, İskoç basınına yaptığı açıklamada UEFA'nın liglerin iptal edilmesine sıcak bakmaya başladığını kaydetti. Belçikalı virolog yaptığı açıklamada, "UEFA, bu sezon futbol oynamanın mümkün olmadığını görmeye başladı, bunu fark ettim. Benimle yapılan görüşmede aldığım izlenim bu" dedi.

UEFA'nın, ligleri iptal etme kararı alan Belçika ve diğer ülkeleri yargılayamayacağını belirten Van Ranst, şu ifadeleri kullandı:

"FUTBOL MAÇLARI BU DURUMDA DÜŞÜNÜLECEK SON ŞEY!"

Kimse Belçika'yı ligleri iptal etme kararı verirse yargılayamaz. Maçların tekrar başlaması için 3-4 haftalık bir çalışma gerekiyor, bunu anlıyorum.

Futbol, şu anda dünyadaki en önemli konulardan biri ancak dürüst olmak gerekiyor: Futbol maçları ya da müzik festivalleri gibi büyük kalabalıkların bir araya geleceği organizasyonlar, düşünülecek son şey olacaktır.

Finaller seyircisiz oynanabilir, bu mümkün ancak insanların maçlardan önce başka yerlerde toplanmayacağını kimse garanti edemez. Eğer böyle garantiler verilmezse, bu maçların da oynanması zor.

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