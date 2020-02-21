21 Şubat 2020, Cuma

FUTBOL

Elazığsporlu taraftarlar'dan anlamlı haraket!

Elazığsporlu taraftarlar'dan anlamlı haraket!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.02.2020

taraftarı dikkat çeken bir olaya imza attı. Bordo-beyazlı taraftarlar 'un ligin 21. haftasında oynayacağı ile oynayacağı maça gidecek. Karşılaşmayı Malatyalı futbolseverlerle birlikte izleyecekler.

ve 'da yaşanan felaketi sonrası Elazığ'da bir araya gelen ve taraftarları, bu kez de Malatya'da buluşacaklar.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin daveti üzerine 'in 23. haftasında Malatya'da oynanacak Yeni Malatyaspor - müsabakasına gelecek Elazığspor Kulübü Başkanı ve bordo-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı Malatyalı futbolseverlerle birlikte izleyecek.
Yaşanan deprem felaketinde ortak kaderi paylaşan iki kent arasındaki yakınlık, ligin 21. haftasında Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor - Ankaragücü karşılaşmasının 23. dakikasında Malatyalı taraftarların; 'Elazığ' diye tempo tutmasıyla başlamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından , Elazığspor Tesisleri'ne giderek geçmiş olsun dileklerini de iletmişti. Malatya kanadından uzatılan dostluk elini boş bırakmayan Elazığsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor'un bu hafta oynayacağı kritik Antalyaspor müsabakasında sarı-kırmızılı takıma destek verme kararı aldı. Karşılaşmayı Malatyasporlu taraftarlarla birlikte izleyecek olan Elazığlı taraftarlar, müsabaka öncesi Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından verilecek kahvaltıya katılacak. Kahvaltıya Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk ile Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in de geleceği belirtildi.

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