Son dakika: UEFA'dan açıklama geldi! Ligler oynanacak mı?

Son dakika haberine göre, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, UEFA'nın corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin oynatılmasını istediğini söyledi.

Servet Yardımcı'nın beIN SPORTS'a yaptığı açıklama şu şekilde:

UEFA LİGLERİN OYNANMASINI İSTİYOR

"Belçika liglerin tescil edilmesi konusunda duyuru yapmıştı. Ancak bu kararı 24 Nisan'a ertelediler. 23 Nisan'daki UEFA yönetim kurulunun durumuna göre tekrardan kararı gözden geçirecekler. UEFA, liglerin oynanmasını istiyor."

LİGLERİN YAZIN BİTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

"UEFA, bütün liglerin bu yaz içerisinde bitirilmesini arzuluyor. Sonuçları, 21 Nisan itibariyle görmüş olacağız. Gönül ister ki seyircili olsun ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor."

TESCİL EDİLEN LİGİN TAKIMLARI GELECEK SEZON ORGANİZASYONLARA ALINMAYABİLİR

"UEFA, tescil edilen ligin takımlarını önümüzdeki sezon organizasyonlara dahil etmeyebilir. Böyle bir karar alabilir. Çünkü UEFA, liglerin oynanmasını istiyor. Bu ay gerçekleşecek toplantılarda her şey netleşecek. UEFA, kendi şampiyonalarının da bitirilmesini çok istiyor, arzuluyor. Maçların bitirilmesiyle ilgili format değişikliği dahil bütün alternatifleri değerlendiriyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni etkileyeceği için UEFA, 'Siz ligleri oynatmadınız, sportif olarak sonuçları almadınız. Bizim turnuvalarda sizlere yer olmayabilir.' kararını verebilir."

AVRUPA'DAKİ EN ŞANSLI LİGLERDEN BİRİYİZ

"Bizim 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 tane de kupada ihtiyacımız var. 2 yarı final, 1 final. Büyük bir sıkıntımız gözükmüyor, Avrupa'daki en şanslı liglerden biriyiz. Bu gelişmeleri tekrardan ele alacağız, gelişmeleri paylaşacağız."

FFP KONULARIYLA İLGİLİ ESNEKLİĞE GİDİLECEK

"UEFA, yeni sezonda FFP konularıyla ilgili tamamen esnekliğe gidecek."

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