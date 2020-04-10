Son dakika: Rüştü Reçber'in ikinci corona virüsü testi negatif çıktı

Son dakika haberine göre: Geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi. Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı.

Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Rüştü Reçber ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Rüştü Reçber'e yapılan ikinci testin negatif çıktığını duyurdu. Işıl Reçber yaptığı açıklamada "Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi iyileşen hastaların kanıyla yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah" ifadelerini kullandı.

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