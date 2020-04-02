02 Nisan 2020, Perşembe

FUTBOL

Corona virüsü futbolcu sözleşmelerini nasıl etkileyecek? Açıklama geldi

Corona virüsü futbolcu sözleşmelerini nasıl etkileyecek? Açıklama geldi
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsünden (Covid-19) dünyası da nasibini aldı. Avrupa'da çoğu lig askıya alınırken, ortaya çıkan durumun oyuncular ve sözleşmeler üzerinden nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili Sabah'a konuşan spor hukukçusu Avukat Aysu Melis Bağlan corona virüsünün dünya futboluna getireceüi hukuki yansımaları değerlendirdi.

Corona virüsünün dünya futboluna getireceği hukuki yansımaları Spor Hukukçusu Avukat Aysu Melis Bağlan değerlendirdi. Bağlan'ın ifadeleri şöyle:

* Şu anda gelinen noktada oyuncuları antrenman yapmaya zorlamak mümkün değil. Kulüpler oyuncuya sağlıklı antrenman koşullarını sağlamalıdır.

* Şu an mücbir bir durum olduğu için sözleşme uyarlaması denilen bir durum ortaya çıkabilir. Maddi olarak zora düşen kulüpler sözleşmelerde indirim talep edebilirler. Konu mahkemeye taşınırsa da hakkaniyet ve dürüstlük kuralına göre karar verilir.

* Oyuncuların sözleşmelerinin mayıs ayının sonunda bitiyor olması hukuki olarak sorun teşkil etmiyor. Zaten talimatlar net. Sözleşmeler sezonun son maçı tamamlanana kadar devam eder diye belirtiliyor.

* 'nin talimatlarında felaket senaryolarına karşı eksik olduğunu görüyoruz.

* Oynanmayan maçlarla ilgili de uluslararası kurullar ne kadar maç varsa oynatılması şeklinde karar vereceklerdir.

UEFA kararını bildirdi! Ligler ne zaman tamamlanacak? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Türk futbolu corona virüsünden ilk kaybını verdi Türk futbolu corona virüsünden ilk kaybını verdi
Quaresma’dan Rüştü Reçber paylaşımı! Quaresma’dan Rüştü Reçber paylaşımı!
Işıl Reçber son durumu açıkladı! 72 saatimiz... Işıl Reçber son durumu açıkladı! "72 saatimiz..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör