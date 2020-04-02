Corona virüsü futbolcu sözleşmelerini nasıl etkileyecek? Açıklama geldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsünden (Covid-19) futbol dünyası da nasibini aldı. Avrupa'da çoğu lig askıya alınırken, ortaya çıkan durumun oyuncular ve sözleşmeler üzerinden nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili Sabah'a konuşan spor hukukçusu Avukat Aysu Melis Bağlan corona virüsünün dünya futboluna getireceüi hukuki yansımaları değerlendirdi.
Corona virüsünün dünya futboluna getireceği hukuki yansımaları Spor Hukukçusu Avukat Aysu Melis Bağlan değerlendirdi. Bağlan'ın ifadeleri şöyle:
* Şu anda gelinen noktada oyuncuları antrenman yapmaya zorlamak mümkün değil. Kulüpler oyuncuya sağlıklı antrenman koşullarını sağlamalıdır.
* Şu an mücbir bir durum olduğu için sözleşme uyarlaması denilen bir durum ortaya çıkabilir. Maddi olarak zora düşen kulüpler sözleşmelerde indirim talep edebilirler. Konu mahkemeye taşınırsa da hakkaniyet ve dürüstlük kuralına göre karar verilir.
* Oyuncuların sözleşmelerinin mayıs ayının sonunda bitiyor olması hukuki olarak sorun teşkil etmiyor. Zaten talimatlar net. Sözleşmeler sezonun son maçı tamamlanana kadar devam eder diye belirtiliyor.
* TFF'nin talimatlarında felaket senaryolarına karşı eksik olduğunu görüyoruz.
* Oynanmayan maçlarla ilgili de uluslararası kurullar ne kadar maç varsa oynatılması şeklinde karar vereceklerdir.
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