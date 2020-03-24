Hakemlerde corona virüsü vakası var mı? MHK Başkanı Zekeriya Alp açıkladı
Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Alp, dünyayı etkisi altında alan ve ülkemizde de görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtilerinin hiçbir hakemde görülmediğini söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ta tespit edilmesi, futbol camiasını tarafından derin üzüntü ile karşılandı.
Özellikle 15 Mart'ta seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasında bu talihsiz olayın ortaya çıkması, o gün statta görev yapan birçok isimde de corona virüsü görülme şüphesini doğurdu.
Bu kişiler arasında karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen ve yardımcılarıyla, mücadelenin gözlemcisi ve temsilcisi de yer alıyordu.
Konu hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Zekeriya Alp, şu ana kadar hiçbir hakem, gözlemci ya da temsilcide koronavirüs belirtilerine rastlanmadığını söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun tüm isimlerle iletişim halinde olduğunu belirten Alp, "Herkes izole bir şekilde evinde. Kimsede semptomlara rastlanmadı. Kontrollerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.
MHK Başkanı Zekeriya Alp sadece Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görevli isimlerle değil, 26'ncı haftada görev yapan tüm hakem, gözlemci ve temsilcilerle sürekli bilgi alışverişinde olduklarını belirtti.
Alp, kimsede belirti olmadığı için şu ana kadar test yapılmadığını ancak en küçük bir bulgunun ortaya çıkması halinde gerekli işlemlerin yapılacağını sözlerine ekledi.
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