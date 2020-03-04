Crystal Palace Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti
Everton'ın sezonun ikinci yarısında Crystal Palace'a kiraladığı milli futbolcu Cenk Tosun, yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Crystal Palace milli yıldızımızın sözleşmesini feshetti.
Premier Lig ekibi Everton'dan devre arasında Crystal Palace'a kiralık gönderilen milli golcü Cenk Tosun dün antrenmanda dizinden sakatlanmıştı. Bu gelişme sonrası Crystal Palace'tan Cenk'le ilgili flaş bir karar geldi...
2019-20 sezonu sonuna kadar Everton'dan Crystal Palace'a kiralık gönderilen Cenk Tosun dün antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve sezonu kapatmıştı.
Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili Crystal Palace'tan flaş bir karar geldi.
Sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek olan Cenk'in sözleşmesi C. Palace tarafından feshedildi.
Everton'a geri dönen Cenk Tosun'un sakatlığıyla ilgili son durum, mavi beyazlı kulüp doktorlarının muayeneleri sonrasında netleşecek.
Crystal Palace Başkanı Stece Parish geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Cenk Tosun'un sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunduğunu belirtmiş ve "Harika bir oyuncu. Lige uyum sağladı ve önümüzdeki süreçte takıma büyük katkı verecektir. Sezon sonunda kalıcı bir anlaşma yapmamak için geçerli bir neden göremiyorum" diyerek milli yıldızı kalıcı olarak transfer edebileceklerinin sinyalini vermişti.
Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralandıktan sonra çıktığı Manchester City maçında bir gol kaydetmiş, Newcastle United ve Brighton maçlarında ise oyuna sonradan dahil olmuş ancak gol atamamıştı.
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