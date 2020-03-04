04 Mart 2020, Çarşamba

FUTBOL

Crystal Palace Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti

Crystal Palace'tan flaş Cenk Tosun kararı!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020

Everton'ın sezonun ikinci yarısında 'a kiraladığı milli futbolcu , yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Crystal Palace milli yıldızımızın sözleşmesini feshetti.

Premier Lig ekibi Everton'dan devre arasında 'a kiralık gönderilen milli golcü dün antrenmanda dizinden sakatlanmıştı. Bu gelişme sonrası Crystal Palace'tan Cenk'le ilgili flaş bir karar geldi...

2019-20 sezonu sonuna kadar Everton'dan Crystal Palace'a kiralık gönderilen Cenk Tosun dün antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve sezonu kapatmıştı.

Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili Crystal Palace'tan flaş bir karar geldi.

Sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek olan Cenk'in sözleşmesi C. Palace tarafından feshedildi.

Everton'a geri dönen Cenk Tosun'un sakatlığıyla ilgili son durum, mavi beyazlı kulüp doktorlarının muayeneleri sonrasında netleşecek.

Crystal Palace Başkanı Stece Parish geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Cenk Tosun'un sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunduğunu belirtmiş ve "Harika bir oyuncu. Lige uyum sağladı ve önümüzdeki süreçte takıma büyük katkı verecektir. Sezon sonunda kalıcı bir anlaşma yapmamak için geçerli bir neden göremiyorum" diyerek milli yıldızı kalıcı olarak transfer edebileceklerinin sinyalini vermişti.

Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralandıktan sonra çıktığı Manchester City maçında bir gol kaydetmiş, Newcastle United ve Brighton maçlarında ise oyuna sonradan dahil olmuş ancak gol atamamıştı.

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