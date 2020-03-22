Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!

23 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşarak koronavirüs salgını ile alakalı takipçilerini uyardı. "Bu salgının ancak beraber mücadele edersek üstesinden gelebiliriz." diyen Yusuf Yazıcı, "Lütfen sağlıklı yarınlar için bir süre kendimizi izole edelim" ifadelerini kullandı.