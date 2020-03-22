23 Mart 2020, Pazartesi

FUTBOL

Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!

Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

A ve Fransız Lille Kulübü’nün yıldızı , geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.

Ligue 1'in 19. haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren , 'da form tutuyor.

Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.

Antalya'da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan Yusuf, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.

Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı haberin devamı

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